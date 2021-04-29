О фальшивых страницах по лжепродаже билетов на «Сапсан» предупреждают в РЖД

13:07, 29 апреля 2021, ПАИ

О фальшивых страницах по лжепродаже электронных билетов на «Сапсан» предупреждают в пресс-службе РЖД.

Ресурсы нацелены на кражу денежных средств и платежных данных пользователей. Часть из них еще функционирует, мероприятия по их блокировке проводятся совместно с РЖД.

Путешествия на поезде особенно востребованы в праздничные дни, чем и пытаются воспользоваться мошенники. Ссылки на фальшивые сайты с помощью рекламы выводятся на первые позиции в поисковых системах, а затем пользователи перенаправляются на фишинговые ресурсы.

Будьте предельно внимательны при совершении онлайн-покупок железнодорожных билетов. Рекомендуется пользоваться официальным сайтом компании rzd.ru либо мобильным приложением «РЖД Пассажирам».