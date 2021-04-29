Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области

16:16, 29 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах с соблюдением всех мер безопасности. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что уже обсудил вопрос с владыкой Тихоном. Епархия организует все условия, при которых прихожане будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Привычного размаха пасхальных служб в этом году не будет.

«Мы можем использовать отработанные регламенты для проведения некоторых майских мероприятий в ограниченном формате. Мы обсудили это предварительно с Роспотребнадзором», - добавил Михаил Ведерников.