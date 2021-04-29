В Псковской области не будет массовых майских мероприятий

16:18, 29 апреля 2021, ПАИ

«Массовые первомайские шествия и мероприятия проводить рискованно, речи об этом быть не может», - заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что парад Победы 9 мая состоится, но без массового участия зрителей. Люди смогут увидеть всё происходящее в режиме онлайн. Он добавил, что большая часть псковских военнослужащих находится на учениях за пределами региона, кроме того, в центре города проводятся ремонтные работы. Обсуждается также праздничный концерт в филармонии с загрузкой и условиями, которые регламентирует противовирусный указ.

«Все детали по Дню Победы сообщим завтра, после заседания оргкомитета», - уточнил Михаил Ведерников.