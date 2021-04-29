Как пройдут нерабочие дни с 4 по 7 мая, рассказал Михаил Ведерников

16:21, 29 апреля 2021, ПАИ

Как пройдут нерабочие дни с 4 по 7 мая, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Администрация области, муниципальные органы власти будут работать с количеством сотрудников, необходимым для обеспечения деятельности всех основных направлений. Уже утверждён регламент работы системы здравоохранения в праздничные дни. В частности, все поликлиники, включая консультативные, а также стоматологии и женские консультации с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая работают по графику дежурств.

С 4 по 7 мая стоматологии, женские консультации, все участковые врачи и специалисты узкого профиля работают согласно имеющейся предварительной записи. «Мы, конечно, можем устроить еще одни новогодние каникулы, но мы все должны думать о здоровье наших граждан», - подчеркнул Михаил Ведерников и заявил о необходимости обеспечения людей плановой медицинской помощью.

Отделения помощи на дому работают с 1 по 10 мая.