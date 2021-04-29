Пункты вакцинации в Псковской области будут работать без выходных

16:21, 29 апреля 2021, ПАИ

В майские праздники пункты вакцинации от коронавируса в Псковской области будут работать без выходных. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вакцина – это по-прежнему главный инструмент борьбы с пандемией. Призываю всех воспользоваться возможностью сделать прививку в праздничные дни», - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.