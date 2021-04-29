Дежурные группы в псковских школах и детсадах будут работать на майские праздники

16:21, 29 апреля 2021, ПАИ

Для детей жителей Псковской области, которые продолжат работать в обычном режиме с 4 по 7 мая, в школах и детских садах будут организованы дежурные группы. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона заметил, что есть отдельные жалобы, что некоторые детские сады отказываются это делать. «Тут всё просто. Требование организовать дежурные группы зафиксировано в соответствующем распоряжении губернатора. Если для кого-то из руководителей это недостаточный аргумент, они сразу будут освобождены от занимаемых должностей», - подчеркнул Михаил Ведерников.