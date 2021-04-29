Контроль за соблюдением мер противовирусной безопасности на рабочих местах усилят в Псковской области

16:22, 29 апреля 2021, ПАИ

Усилить контроль за соблюдением мер противовирусной безопасности на рабочих местах попросил руководителей всех предприятий и организаций губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что период сейчас сложный и ближайшие недели это будет иметь принципиальное значение. «Предупреждаю, проверки будут проводиться в течение всех майских праздников. Впереди непростые две недели. Давайте вместе сделаем всё от нас зависящее, чтобы праздники прошли без последствий для жителей и гостей Псковской области», - заявил Михаил Ведерников. Он добавил, что все возможности для этого есть.