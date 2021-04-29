Улицы в Пскове назовут именами четверых героев

14:01, 29 апреля 2021, ПАИ

В ходе очередной, 49-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали вопрос о присвоении названия улицам в поселке Силово-Медведово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее был одобрен список из 4 выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в защиту нашей Родины и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга, для наименования улиц. Это Алексей Воробьев, Анвар Сабиров, Михаил Минин, Николай Кузнецов.

«Называя улицу именем врача, мы понимаем, что это благодарность и честь не только этому врачу, который отдал свою жизнь на боевом посту, но и всем медикам, которые столкнулись с неизвестной инфекцией. Думаю, этот вопрос касается всех медицинских работников и, если мы примем положительное решение, это будет определенный стимул и в дальнейшем для медработников», - отметила депутат гордумы Галина Неваленная.

Кроме того, путем тайного голосования парламентарии утвердили кандидатуру Владимира Кротова для назначения на должность директора Псковского бизнес-инкубатора.

Отметим, Алексей Воробьев (1975-2000) - гвардии старший лейтенант, заместитель командира 6-й роты 104-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка. Погиб 1 марта 2000 года. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, удостоен звания Герой России (посмертно).

Анвар Сабиров (1969-2020) - врач анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы. В Псковской области проработал почти 25 лет, из них 17 лет - в Псковской городской больнице. С перепрофилированием медучреждения стал работать с больными коронавирусом. Награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга.

Михаил Минин - (1922-2008) - участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Пскова. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут в составе штурмовой группы под командованием капитана В. Н. Макова одним из первых водрузил Красное Знамя на здание рейхстага в Берлине.

Николай Кузнецов - (1962-1985) - лейтенант, командир 1-й группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения. Единственный Герой Советского Союза, который ушел на Афганскую войну из Пскова. Погиб 21 апреля 1985 года.