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Общество

Избраны новые члены Общественной палаты Псковской области

12 новых членов Общественной палаты Псковской области на 2021–2024 годы избрали депутаты Псковского областного Собрания на очередной, 57-й сессии регионального парламента 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На голосование было выставлено 22 кандидатуры. По результатам тайного голосования в состав Общественной палаты вошли Яна Емец (выдвинута Псковской областной общественной организацией «Союз возрождения Псковского края»), Михаил Башлыков (выдвинут Псковской региональной спортивной общественной организацией «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы»), Алексей Кириллов (выдвинут некоммерческим корпоративным юридическим лицом «Союз собственников недвижимости Псковской области»), Андрей Нудьга (выдвинут Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организацией «След «Пантеры»), Юрий Бурлин (выдвинут Союзом мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков»), Анна Логинова (выдвинута АНО «Патриот»), Саид-Хасан Дукаев (выдвинут Псковской областной общественной организацией Центр чеченской культуры «Брат» (Единство), Алексей Гиацинтов (выдвинут АНО ЦМИТ «Юный техник»), Иван Екимов (выдвинут Псковским региональным отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»), Ольга Василенко (выдвинута Псковской областной общественной организацией «Чудской проект»), Пётр Василевский (выдвинут Псковским региональным (областным) отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»), Алла Сердцева (выдвинута Псковским региональным молодежным общественным движением «Союз студенческих отрядов»).

Напомним, в соответствии с законом региона «Об Общественной палате Псковской области» 12 членов палаты утверждает губернатор. Столько же выбирают депутаты Псковского областного Собрания. Ещё 12 человек определят уже сами члены палаты, прошедшие в неё по решению губернатора и Собрания.

Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты Псковской области на 2021 – 2024 годы, выдвинутых в качестве кандидатов по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Добавим, что полномочия нынешнего созыва Общественной палаты Псковской области истекают 7 июня.

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