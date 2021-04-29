Вечер русского романса, пасхальные гуляния и мастер-классы пройдут в Михайловском на майские праздники

14:37, 29 апреля 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Святогорья на концерты и фольклорные, познавательно-развлекательные программы, запланированные на праздничные и выходные дни с 1 по 10 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Большую афишу открывает интерактивная фольклорная программа «Светлый праздник весны». Это реконструкция пасхальных гуляний, какими они были в здешних местах в пушкинское и допушкинское время. Сценарий программы основан на богатом этнографическом материале; в частности, в него включены подлинные песни валымщиков (тех людей, что обходят дворы с поздравлениями), церковные тропари, многое другое.

Ещё одно фольклорное действо приурочено к празднованию Ягория — дня, когда Русская православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых своих святых — великомученика Георгия Победоносца. Крестьянский Егорий в Центральной и Северной России к тому же ещё и пастуший праздник — день первого выгона скота на открытые пастбища. Обе фольклорные программы играют в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Запланированы на майские выходные и концерты. Это вечер русского романса в Тригорском, 7 мая в 17:00, а также выступление сотрудников «Михайловского» и творческих коллективов района ко Дню Победы, 8 мая в 19:00. Победный концерт при хорошей погоде пройдёт на площадке перед Научно-культурным центром музея (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), а в дождь — в концертном зале в НКЦ.

Кроме того, в эти майские дни жители и гости региона смогут посетить новые музейные мастер-классы, выставки в научно-культурном центре и в экспозиционных залах в мемориальных усадьбах заповедника, побывать на основных и дополнительных (тематических) экскурсиях.

Обо всём запланированном в «Михайловском» на предстоящие праздники и выходные можно узнать на официальном сайте.