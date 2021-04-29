Восемь преступлений раскрыли псковские полицейские и выявили более 200 правонарушений в рамках операции «Улица»

15:10, 29 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области полицейские в рамках операции «Улица» раскрыли 8 преступлений, совершенных в общественных местах, выявили более 200 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Сообщается, что из незаконного оборота изъято 7 единиц огнестрельного оружия, 8 боеприпасов и 6,75 г наркотических веществ.

В рамках мероприятий были задействованы более 500 сотрудников полиции, Росгвардии и других служб. Также к проведению операции были привлечены около 60 представителей от общественных формирований и частных охранных организаций.

Особое внимание было уделено предупреждению правонарушений, совершаемых на улице, – проведено 38 дополнительных оперативно–разыскных мероприятий, осуществлено 123 проверки мест массового пребывания граждан, подвернутых криминальным проявлениям.

Кроме того, полицейские и общественники провели профилактические рейды в местах концентрации молодежи, проверили стоянки автотранспорта и дворовые территории.