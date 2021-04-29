Ежедневно более 200 сотрудников полиции контролируют соблюдение ограничений в Псковской области

16:57, 29 апреля 2021, ПАИ

Ежедневно более 200 сотрудников полиции выходят на улицы городов и районов Псковской области для контроля соблюдения установленных ограничений и санитарных норм в период пандемии. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперштаба 29 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информациию.

Почти 90% протоколов за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции составлены в крупных торговых центрах и сетевых магазинах Пскова и Великих Лук. На должностных лиц составлено более 50 протоколов.

Алексей Овсянников отметил, что в период майских праздников в сельской местности пройдут рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением жителями и гостями региона ограничительных мер.