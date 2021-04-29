ПАИ проведёт трансляцию оперштаба по борьбе с коронавирусом в 16:00

15:19, 29 апреля 2021, ПАИ

Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 29 апреля в 16:00.

В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемиологической ситуации. Также на заседании оперштаба будут обсуждаться коронавирусные ограничения, работа пунктов вакцинации в Псковской области в майские праздники, вопрос о работе дежурных групп в псковских школах и детсадах на майские праздники.

Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».