ПАИ проведёт трансляцию оперштаба по борьбе с коронавирусом в 16:00
Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 29 апреля в 16:00.
В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемиологической ситуации. Также на заседании оперштаба будут обсуждаться коронавирусные ограничения, работа пунктов вакцинации в Псковской области в майские праздники, вопрос о работе дежурных групп в псковских школах и детсадах на майские праздники.
Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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