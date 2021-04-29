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Культура

О борьбе котов с дворцовыми крысами в Эрмитаже рассказала московская писательница псковичам

29 апреля в Пскове в библиотеке - центре общения и информации имени И. Н. Григорьева состоялась встреча с детским писателем Ольгой Малышкиной. Она представила свои книги из серии «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Писательница рассказала об истории создания книг, о прототипах главных героев, а также об исторических фактах, которые нашли отражение на страницах книг данной серии. Ребята увидели буктрейлер, посвященный героям этих книг, услышали историю о котах Эрмитажа — главных сотрудниках музея в борьбе с дворцовыми крысами еще со времен царствования императрицы Елизаветы Петровны.

В ходе встречи автор познакомила собравшихся с заключительной книгой-новинкой о коте Брысе и его друзьях «Тайна за семью печатями, или …», которая посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Учащиеся узнали исторические факты о начале войны, о том, какой огромный вклад внесли четвероногие друзья человека в победу СССР над немецкими захватчиками. Увидели, какие памятники поставлены собакам, которые спасали раненых бойцов, взрывали вражеские танки ценой своей жизни. Ольга Малышкина рассказала историю подвига собак Джульбарса и Дины, зачитала отрывок и показала иллюстрации из новой книги.

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