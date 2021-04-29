Готовность энергетиков к внештатной ситуации проверили в Псковской области

15:30, 29 апреля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник проверили готовность энергетиков к работе в нештатных ситуациях. В регионе идут масштабные учения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области ведется работа по модернизации электросетевого комплекса и поблагодарил «Россети» за содействие в решении актуальных вопросов. При этом губернатор подчеркнул, что помимо этого есть еще ряд направлений, которые требуют внимания.

«Мы не будем оставаться в стороне. Готовы на месте помогать, включить в работу органы местного самоуправления и отстаивать нашу совместную позицию на площадке Министерства энергетики РФ и Правительства России», – заметил глава региона.

По легенде, из-за ураганного ветра в Псковской области отключилось 130 линий электропередачи. Без света остались 1,5 тыс. населенных пунктов, где живут более 45 тысяч человек. Все вводные специалисты получают в режиме реального времени. Задействовано 175 бригад, 627 человек, 150 единиц техники.

«Мы проводим учения не «на бумаге», а на практике. Только такой формат позволяет выявить «узкие места» и действовать в нештатных ситуациях быстрее и эффективнее», – отметил Артём Пидник на заседании Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области.

Михаилу Ведерникову также представили новый программный комплекс для онлайн-мониторинга восстановительных работ. Виджет показывает количество и территорию погашенных потребителей, расположение бригад и спецтехники. Эту информацию энергетики учитывают при распределении сил и средств, чтобы быстрее восстанавливать электроснабжение.