До +13 потеплеет в Псковской области 30 апреля

15:42, 29 апреля 2021, ПАИ

30 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +8 до +13.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.