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Общество

Координационный совет псковских профсоюзов начал работу в расширенном формате

Сегодня, 29 апреля, в Великих Луках состоялось расширенное заседание Координационного совета Псковского облсовпрофа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профсоюзного объединения. 

Координационный Совет - это коллективный орган, объединяющий представителей первичных профсоюзных организаций районов Псковской области. С 2021 года Совет работает в новом расширенном формате: увеличилось количество участников из  районов Псковской области. 

В состоявшемся заседании приняли участие представители Великих Лук, Великолукского, Невельского, Новосокольнического и Куньинского районов. Они обсудили социально-экономические проблемы и состояние рынка труда в районах Псковской области, массовую вакцинацию от COVID-19.

Итогом встречи стала корректировка планов работы областного совета профсоюзов, составлена карта проблем развития профсоюзного движения, определены проблемные точки в сфере охраны труда.

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