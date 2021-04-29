Координационный совет псковских профсоюзов начал работу в расширенном формате

15:57, 29 апреля 2021, ПАИ

Сегодня, 29 апреля, в Великих Луках состоялось расширенное заседание Координационного совета Псковского облсовпрофа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профсоюзного объединения.

Координационный Совет - это коллективный орган, объединяющий представителей первичных профсоюзных организаций районов Псковской области. С 2021 года Совет работает в новом расширенном формате: увеличилось количество участников из районов Псковской области.

В состоявшемся заседании приняли участие представители Великих Лук, Великолукского, Невельского, Новосокольнического и Куньинского районов. Они обсудили социально-экономические проблемы и состояние рынка труда в районах Псковской области, массовую вакцинацию от COVID-19.

Итогом встречи стала корректировка планов работы областного совета профсоюзов, составлена карта проблем развития профсоюзного движения, определены проблемные точки в сфере охраны труда.