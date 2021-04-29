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Эксперты рассказали, как не стать жертвой бродячих собак

Фото: pixabay.com

Эксперты школы дрессировки и воспитания собак Pi-Bo рассказали «Мелу», как избежать нападения бродячих собак и что делать, если всё-таки это случилось.

Если собака преградила путь

Если собака стоит на пути, рычит или лает, значит, вы вторглись на территорию, которую она защищает: возможно, там её щенки, убежище, или спрятана еда. Следует без резких движений уйти от этого места.

Если собака напала

Если собака пытается укусить, нужно стараться чем-то от неё отмахнуться, например, сумкой или рюкзаком. Если собака кусает вас за ноги, то старайтесь спихнуть её намотанной на руку курткой. При этом нужно звать на помощь и двигаться в сторону укрытия.

Если собака вцепилась очень крепко, то не стоит пытаться её оттащить, так как это может привести к большой травме. Нужно попробовать разжать ей челюсти и только потом отходить и отмахиваться.

Важно помнить: чем сильнее вы бьёте собаку, тем сильнее она будет кусать.

Если стая преградила путь

Если собаки не проявляют к вам интереса, то нужно спокойно пройти мимо них по большой дуге. Но если собаки начинают лают, то можно сделать вид, что вы поднимаете что-то с земли и собираетесь в них кинуть. Также можно попробовать на них громко крикнуть. На собак нельзя смотреть в упор – они воспринимают это как агрессию.

В случе, если собаки всё-таки напали, нужно найти ближайшее место, которое позволит закрыть спину — например, стену, — и отмахиваться палками, камнями, зовя на помощь.

Если вы увидели в городе стаю бродячих собак, следует обратиться в службу по отлову бездомных животных.

Сегодня в Башкирии собачья стая загнала школьников на дерево. Видео «РИА Новости»:

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