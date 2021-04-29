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Общество

С 1 мая в Псковской области вводится летнее расписание движения автобусов на садовые товарищества

С 1 мая вводится летнее расписание движения автобусов на садовые товарищества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с проведением дорожных работ и перекрытием улицы Леона Поземского автобус маршрута № 174 Псков – Калиновщина теперь следует через мост Александра Невского с обязательной остановкой «Коммунальная» (напротив «Макдональдса»), далее по улице Чудской с обязательной остановкой  «Улица Чудская», затем до улицы Леона Поземского, далее направо по улице с обязательной остановкой «Мясокомбинат» и далее по маршруту.

Упраздняются остановки «Улица Александра Невского», «Улица Олега Кошевого», «Площадь Ленина»,  «Улица Петровская», «Улица Юбилейная».

В обратном направлении автобусы, следующие до улицы Рокоссовского, также следуют через мост Александра Невского. Дополнительные остановки - «Мясокомбинат», «Улица Чудская», «Коммунальная», «Западная».

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