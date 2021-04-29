Пасха в Псковской области будет тёплой

16:48, 29 апреля 2021, ПАИ

Пасха в Псковской области будет тёплой. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, днём без существенных осадков. Будет дуть ветер северо-западного и западного направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура в регионе ночью составит от -3 до +2 градусов, днём — от +8 до +13, в Пскове - от 0 до +2 градусов ночью и от +10 до +12 днем.