Дождливое начало мая ждёт жителей Псковской области

17:09, 29 апреля 2021, ПАИ

После Пасхи в Псковской области изменится характер погоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Погода будет неустойчивая, во всяком случае, в первой половине мая. В солнечные дни воздух будет прогреваться до +10...+12, а при дождях — а их будет немало — в пределах +8...+10. Ветер самых различных направлений в зависимости от того, какой процесс идет от Юго-Востока до Северо-Запада», - рассказала метеоролог. Сильный ветер пока не прогнозируется, ночные температуры будут около 0 градусов.

«Сказать, что будет тепло после Пасхи, - нет. Возможно, погода в первой половине мая по итогу будет ниже климатической нормы, но она не будет уж совсем некомфортной. Потому что ощущение тепла всё-таки будет присутствовать», - добавила Тала Нещадимова.