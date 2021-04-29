В День Победы псковичам советуют теплее одеваться и брать зонтики

17:15, 29 апреля 2021, ПАИ

9 мая в Псковской области ожидается дождливый день. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Пока всё не очень радостно — это дождь. Но не очень холодно — где-то градусов +8...+10», - уточнила она и рекомендовала всем участникам праздничных мероприятий теплее одеваться и не забывать зонтики.

«Надеемся, что по старой доброй традиции к 19 мая потеплеет и лето начнётся», - добавила Тала Нещадимова,