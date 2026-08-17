С 2027 года операторы не смогут заключать договоры на сим-боксы с физлицами

08:06, 17 августа 2026, ПАИ

Договоры на использование абонентских терминалов пропуска трафика, известных как сим-боксы, запретят заключать с физическими лицами с 1 марта 2027 года. Соответствующие изменения утвердило Правительство России постановлением от 1 августа 2026 года № 966, опубликованным 3 августа.

Заключать договоры на использование сим-боксов операторы смогут только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Доступ к оборудованию получат сотрудники или исполнители, работающие с организацией либо ИП по трудовому или гражданско-правовому договору.

Мера направлена на противодействие телефонному мошенничеству и незаконной маршрутизации трафика. Сим-боксы могут использоваться в составе аппаратно-программных комплексов для массовых звонков, подмены телефонных номеров и совершения социального фрода.

Постановление вносит изменения в правила оказания услуг телефонной связи, утверждённые постановлением Правительства России от 30 декабря 2024 года № 1994.