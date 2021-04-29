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Спорт

400 участников соберут соревнования по художественной гимнастике в Пскове

 

30 апреля, 1 и 2 мая в УСК «Олимп» в Пскове пройдут открытые соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти великой княгини Ольги. Об этом сообщается в группе учреждения.

В соревнованиях примут участие около 400 участников из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Всеволожска, Гатчины, Великого Новгорода, Чудово, Никольского, Пскова, Печор, Великих Лук и Рязани.

По личным результатам спортсменам будут присвоены разряды до первого взрослого.

Мероприятие пройдёт 30 апреля с 10:30 до 21:00, 1 мая с 9:30 до 21:00 и 2 мая с 9:00 до 19:00.

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