400 участников соберут соревнования по художественной гимнастике в Пскове
30 апреля, 1 и 2 мая в УСК «Олимп» в Пскове пройдут открытые соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти великой княгини Ольги. Об этом сообщается в группе учреждения.
В соревнованиях примут участие около 400 участников из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Всеволожска, Гатчины, Великого Новгорода, Чудово, Никольского, Пскова, Печор, Великих Лук и Рязани.
По личным результатам спортсменам будут присвоены разряды до первого взрослого.
Мероприятие пройдёт 30 апреля с 10:30 до 21:00, 1 мая с 9:30 до 21:00 и 2 мая с 9:00 до 19:00.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 апреля 2021
Три тысячи спортсменов планируют пригласить на марафон «Псковжилстрой» в следующем году