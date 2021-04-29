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Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в ПсковГУ

Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла на площадке Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ диктант писали 60 человек, в числе которых военнослужащие Островского гарнизона, жители Пскова и студенты, выбравшие вуз своей площадкой. Всех участников диктанта приветствовали творческие коллективы ПсковГУ, которые исполняли песни военных лет.

«Диктант Победы» – это возможность проверить свои знания об истории родной страны. Каждый из нас должен знать историю и помнить, какой ценой нам досталась Великая Победа, гордиться героями родного края», – отметила руководитель управления по молодёжной политике ПсковГУ Татьяна Васильева.

После регистрации участников был проведён инструктаж по написанию диктанта. В 13:55 стартовало само тестирование, ответить на 25 вопросов которого участникам необходимо за 45 минут. В организации мероприятия приняли участие волонтёры ПсковГУ.

Результаты диктанта будут известны в мае. Каждый участник сможет самостоятельно посмотреть оценку по индивидуальному идентификационному номеру на официальном сайте.

«Диктант Победы» – международная акция, впервые прошедшая в 2019 году. За два года исторический диктант написали свыше 1,5 млн человек из 85 регионов России и 76 стран-участниц.

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