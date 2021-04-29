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Общество

Каштаны, березы, сирень и туи посадили в сквере около Октябрьского виадука в Пскове

В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев. Каштаны, березы, сирень и туи появились благодаря усилиям работников завода «Титан-Полимер», сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева рассказала, что предложение поучаствовать в озеленении территорий поступило от городских властей. «Руководство завода откликнулось сразу. Приобрели необходимые саженцы и непосредственно приняли участие в посадке деревьев. Команда завода «Титан-Полимер» является частью этого города. Основная часть наших сотрудников – псковичи, которые хотят сделать город чище и уютнее», - отметила она.

  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов
  • В Пскове в сквере около Октябрьского виадука посадили 60 деревьев
    Фото: Арсений Тимашов

Также предприятие приобрело инвентарь для уборки (лопаты, перчатки и мешки для мусора), который был передан в управление городского хозяйства администрации Пскова для обеспечения волонтеров во время субботников.

29 апреля к посадке деревьев в сквере присоединились и жители соседних домов. Первую партию деревьев сотрудники предприятия высадили здесь еще на прошлой неделе во время всероссийского субботника. Местные жители заметили, что после этого парк ожил, здесь стало приятно гулять с детьми, отдыхать пожилым людям.

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