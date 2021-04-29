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Общество

Обеспечить безопасность в Псковской области на майские праздники поручил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совместного заседания региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба дал ряд поручений по обеспечению безопасности в регионе в период майских праздников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В первую очередь участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности в период празднования Дня Весны и Труда и нерабочих дней, установленных указом президента России.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников проинформировал, что в этот период в регионе планируется проведения ряда мероприятий, в том числе мотомарша, посвященного празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для обеспечения правопорядка при проведении данных событий региональное УМВД России провело расчёт сил и средств.

«Подготовлены патрульные группы с привлечением отрядов Росгвардии и народных дружинников. В местах массового скопления граждан будут осуществляться досмотры с применением ручных и стационарных металлодетекторов. Скорректирована работа дорожно-патрульной службы в регионе», – отметил Алексей Овсянников.

О готовности в осуществлении правопорядка и безопасности в период майских праздников также доложили представители областных управлений Росгвардии и МЧС.

Глава региона обратил внимание, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Вместе с тем Михаил Ведерников заметил, что статистика колеблется. «У нашего региона есть особенность – высокая амплитуда маятника миграции. Особенно это заметно в период майских праздников», – отметил губернатор. В связи с этим главам районов было поручено провести дополнительную разъяснительную работу с населением и гостями городов и сёл о правилах безопасного поведения в людных местах.

Кроме того, Михаил Ведерников заметил, что майские праздники граждане традиционно проводят на природе, и акцентировал внимание на усилении работы специальных служб в рамках контроля пожарной безопасности, а также их взаимодействии с главами районов и поселений.

Отдельно была затронута тема приближающегося православного праздника – Пасхи. Планируется, что праздничные богослужения пройдут в ряде храмов и монастырей. При этом глава региона отметил, рекомендации Роспотребнадзора по безопасному проведению служб переданы настоятелям во все приходы. Согласно им службы будут организованы с учетом применения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

В рамках совещания были также рассмотрены вопросы безопасности в плане проведения основных мероприятий по случаю празднования Дня Победы во всех муниципалитетах. Окончательные указания будут приняты в ходе заседания организационного комитета «Победа».

Кроме того, участники обсудили готовность детских лагерей к приему отдыхающих с точки зрения безопасности. По итогам совещания глава региона сформулировал ряд поручений профильным специалистам.

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