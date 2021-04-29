Фестиваль «Студенческая весна» прошёл в Великих Луках

18:40, 29 апреля 2021, ПАИ

В Великих Луках 26 апреля в ДК имени Ленина собрались студенты со всей Псковской области, чтобы принять участие в областном этапе молодежного творческого конкурса «Студенческая весна». Об этом пишет сайт Луки.ру.



Конкурсанты, прошедшие отборочные этапы, представили зрителям и жюри творческие номера по трем конкурсным направлениям — танцевальное, музыкальное и художественное слово.



Компетентное жюри в составе председателя Российского союза молодежи Алёны Ивановой, специалиста театрально-концертной дирекции области Дмитрия Волхонова, начальника Управления образования Великолукского района Андрея Ниневского, главного режиссера Великолукского драматического театра, Заслуженного артиста РФ Павла Сергеева, ведущей актрисы Великолукского драматического театра, лауреата премии Администрации Псковской области Алины Бичай и руководителя Народного молодежного музыкального коллектива «Трубадур» Ирины Михайловой, не только определило победителей в каждой представленной номинации, но и приняло решение о том, кому достанется уникальная возможность поехать на конкурс «Всероссийская студенческая весна» в Нижний Новгород.



Больше всего конкурсантов было представлено в музыкальном направлении. Хочется отметить, что в этом году преобладал мужской вокал. Также впервые за историю конкурса был представлен академический вокал.



В номинации «эстрадный вокал» места распределились следующим образом:

1 место — Александра Скориянова — Псковский кооперативный техникум

2 место — Кирилл Михайлов — ВЛГАФК

3 место — Дина Качнова — ВЛГАФК



В номинации «академический вокал» 1 место занял студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Артем Щеглов.



В номинации «народный вокал» 1 место заняла Полина Максиминчук из Опочки.



Кроме вокалистов, на конкурсе «Студенческая весна» продемонстрировали свои хореографические таланты танцоры. Танцевальный жанр был представлен в двух направлениях — соло и коллективная хореография.



В номинации «хореография — коллективы» 1 место занял коллектив «Элегия» из ВЛГАФК, 2 место заняли участники коллектива «Фрезия» из Псковского государственного университета, 3 место досталось коллективу «Ronek» из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.



В номинации «хореография — соло» 1 место завоевала Анастасия Овчинникова из Псковского государственного университета, 2 место — София Киперман — Псковский государственный университет, 3 место — Эдгар Гильманов студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.



В Номинации «Инструментальное творчество» 1 место занял ансамбль гитаристов из Опочки.



Участники конкурса состязались не только в талантах, которые связаны с музыкой. Временами музыкальное сопровождение замолкало, и зрители могли услышать, как красиво льется речь конкурсантов, которые проявили себя в номинации «Художественное слово».



Лучшим в номинации «Художественное слово» стал пскович Вячеслав Салов из Псковского государственного университета, 2 место заняла Екатерина Бортник из ПГУПС, а 3 место — Ксения Федорова — Псковский кооперативный техникум.



К участию во всероссийском этапе конкурса “Российская студенческая весна” рекомендовали следующих конкурсантов:



1. Анастасия Павлова — Псковский государственный университет

2. Татьяна Веселова — Великолукский медицинский колледж

3. Дарья Мальдова — Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

4. Екатерина Бортник — Великолукский филиал ПГУПС.