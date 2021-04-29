Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи участвуют в интернет-акции и поют знаменитую песню Победы — «Майский вальс»

«Майский вальс» можно спеть любому псковичу, кто имеет слух и голос. Фото СвоёТВ

В преддверии Дня Победы псковичей объединило совместное исполнение всеми любимой песни «Майский вальс» (автор музыки — композитор Игорь Лученок, автор слов — Михаил Ясень). Как сообщает Псковский центр народного творчества, придумавший акцию, это участники солисты из Пскова, Острова, Порхова и Порховского района, Дно, Невеля, Себежа и Себежского района, Пыталово, Гдова, Печор, Палкино, Куньи и Куньинского района, Усвят, Бежаниц, Локни, Красногородска и Псковского района. Псковское агентство информации выяснило, что в акции принял участие заслуженный артист России Александр Либ, который любезно предоставил свою фонограмму. 

Если вы хотите самостоятельно выложить свои ролики с исполнением песни «Майский вальс», прикрепляйте хештеги #майскийвальс #деньпобеды #споемтедрузья 

На сайте Псковского областного центра народного творчества вы найдете фонограмму песни «Майский вальс»! Ссылка для скачивания файлов.

С Днем Победы! Споемте, друзья!
 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

29 апреля 2021

Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные способы развлечь себя в майские праздники
29 апреля 2021

30 апреля будет сокращённым рабочим днём
29 апреля 2021

Псковичи участвуют в интернет-акции и поют знаменитую песню Победы — «Майский вальс»
29 апреля 2021

Молодёжка ОНФ Псковской области отметила день танца «Шумными выходными»
29 апреля 2021

Каштаны, березы, сирень и туи посадили в сквере около Октябрьского виадука в Пскове

29 апреля 2021

В период майских праздников в Псковскую область ожидается поступление еще двух траншей вакцины от коронавируса
29 апреля 2021

Фестиваль «Студенческая весна» прошёл в Великих Луках
29 апреля 2021

Через десять лет каждый российский ребёнок сможет путешествовать два раза в год по своей стране

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...