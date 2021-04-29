Псковичи участвуют в интернет-акции и поют знаменитую песню Победы — «Майский вальс»

20:18, 29 апреля 2021, ПАИ

В преддверии Дня Победы псковичей объединило совместное исполнение всеми любимой песни «Майский вальс» (автор музыки — композитор Игорь Лученок, автор слов — Михаил Ясень). Как сообщает Псковский центр народного творчества, придумавший акцию, это участники солисты из Пскова, Острова, Порхова и Порховского района, Дно, Невеля, Себежа и Себежского района, Пыталово, Гдова, Печор, Палкино, Куньи и Куньинского района, Усвят, Бежаниц, Локни, Красногородска и Псковского района. Псковское агентство информации выяснило, что в акции принял участие заслуженный артист России Александр Либ, который любезно предоставил свою фонограмму.

Если вы хотите самостоятельно выложить свои ролики с исполнением песни «Майский вальс», прикрепляйте хештеги #майскийвальс #деньпобеды #споемтедрузья



На сайте Псковского областного центра народного творчества вы найдете фонограмму песни «Майский вальс»! Ссылка для скачивания файлов.

С Днем Победы! Споемте, друзья!

