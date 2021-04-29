30 апреля будет сокращённым рабочим днём

20:31, 29 апреля 2021, ПАИ

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Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает работникам и работодателям: 30 апреля – предпраздничный рабочий день, который сокращается на один час.

За ним последуют трёхдневные выходные в связи с Праздником Весны и Труда, с субботы 1 мая по понедельник 3 мая.

Затем, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» с 4 по 7 мая 2021г. установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы в целях сокращения распространения новой коронавирусной инфекции.

А также россиян ждут трёхдневные выходные с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.