23 мая футбольная команда «Псков» сразится с великолукским «Экспрессом»

21:17, 29 апреля 2021, ПАИ

Весь апрель Российский футбольный союз и Межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад» проделывали большую работу, итогом которой стало решение о запуске межрегиональной Юношеской футбольной лиги на Северо-Западе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в МРО «Северо-Запад».

Сегодня на исполкоме Российского футбольного союза был утвержден регламент «Северо-Западной Юношеской футбольной лиги» (Первенства Северо-Западного Федерального округа по футболу среди юношей до 16 лет) сезона 2021-2022 годов.

Участниками пилотного проекта СЗЮФЛ стали 10 футбольных школ региона, а победитель двухкругового соревнования получит прямую путевку в финальный турнир Первенства России. Матчи первого тура пройдут 22-23 мая.

Участники Северо-Западной Юношеской футбольной лиги – 2021/2022

(юноши 2006 года рождения):

АНО ЦПМФ ФК «Балтика» Калининград

МАУ СШОР № 5 по футболу Калининград

АНО «ФК «Псков» Псков

СШОР «Экспресс» Великие Луки, Псковская область

ГОАУ СШ «Электрон» Великий Новгород

ГАУ ЛО СШ «Ленинградец» Ленинградская область

МУ СШ №7 Петрозаводск, Республика Карелия

МАУ СШОР Мончегорск, Мурманская область

ГБУ РК «СШ по футболу» Сыктывкар, Республика Коми

МУ «СШ №1» Котлас, Архангельская область



1-й тур: 22 мая (суббота)

11:00 (12:00 мск) СШОР-5 Калининград – СШ-1 Котлас

15:00 СШ «Ленинградец» Ленинградская область – «Балтика» Калининград



1-й тур: 23 мая (воскресенье)

11:00 «Электрон» Великий Новгород – СШ-7 Петрозаводск

13:00 СШОР Мончегорск – СШ по футболу Республики Коми

15:00 «Экспресс» Великие Луки – «Псков» Псков