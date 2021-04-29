За смерть актёра Дмитрия Марьянова глава подмосковного центра «Феникс» получила три года условно

22:09, 29 апреля 2021, ПАИ

Лобненский городской суд Подмосковья приговорил к трем годам условно главу подмосковного центра «Феникс» Оксану Богданову, где проходил реабилитацию актер Дмитрий Марьянов, сообщила ТАСС адвокат сына Марьянова Виктория Крылова.

«Суд приговорил Богданову к 3 годам колонии условно, а также удовлетворил частично наш иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей», - сказала защитник, отметив, что подсудимой назначен также штраф в размере 50 тыс. рублей.

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Богдановой тот же срок, но реального наказания. Прокурор также согласился с заявленным потерпевшими иском о компенсации морального вреда на сумму 30 млн рублей.

Как сообщила ТАСС в свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, директор реабилитационного центра признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности (ч. 2 ст. 238, ст. 125 УК РФ).

Суд в конце 2019 года отклонил ходатайство о возвращении дела Богдановой прокурору, удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом от СМИ и слушателей режиме, несмотря на возражения потерпевших - вдовы Марьянова Ксении Бик, его брата Михаила Марьянова и сына Даниила Марьянова.

Во время процесса в суде Богданова заявила, что не считает себя виновной в смерти актера, который, по ее словам, умер по естественным причинам, потому что страдал хроническими заболеваниями, о которых центр не был уведомлен. Она также утверждала, что смерть актера наступила по вине врачей скорой помощи, больницы, волонтеров центра, самих реабилитантов, но не по ее вине. По данным источника ТАСС, Богданова находится на последних сроках беременности и в этой связи может избежать реального срока наказания, если суд признает ее виновной.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее десяти раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также об отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, Богданова запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре. Марьянову вызвал скорую другой пациент центра, актера доставили в больницу, где он впоследствии умер.

Причиной смерти Марьянова стал разрыв кровеносного сосуда с массивной кровопотерей. Как отмечали в Главном следственном управлении СК, при своевременном направлении актера в больницу можно было сохранить ему жизнь. Также, по данным следствия, обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты (галоперидол и феназепам), которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.