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Происшествия

Псковских пенсионеров мошенники обманом заставляют брать кредиты и переводить деньги

Научитесь отказывать звонкам из банка. Скажите, что перезвоните сами. Фото tvc.ru

Как сообщили ПАИ в Управлении МВД России по Псковской области, в Пскове орудуют мошенники. Находиться они могут где угодно - для обмана они используют телефон, но во всех трёх случаях жертвами мошенничества стали пожилые псковичи.

По версии следствия, 27 апреля жительнице областного центра, 1965 года рождения, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники намереваются завладеть денежными средствами псковички. И чтобы предотвратить эти противоправные действия, якобы, следует оформить банковский кредит, после чего перевести деньги на «безопасный счет».

В результате, женщина последовала «совету» незнакомца: оформила кредит, обналичила деньги и через банкомат перевела 235 тысяч рублей на указанные ей счета. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По аналогичной мошеннической схеме 28 апреля после общения с мнимыми банковскими сотрудниками двое жителей Пскова лишились в общей сложности одного миллиона 765 тысяч рублей. По данным фактам тоже ведется следствие.

Псковское агентство информации подсказывает, как действовать в случае, если вам позвонили из банка. Скажите, что вы сами перезвоните и позднее, действительно позвоните в банк по известному вам номеру. Или скажите, что завтра зайдёте в банк лично. Не поддавайтесь на уговоры решить «здесь и сейчас». Торопят только мошенники. Банк всегда может подождать.

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