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«Псковские тепловые сети» закончили работу на улице Леона Поземского

Сегодня сварщики доделывали последние работы на улице Леона Поземского. Фото Псковские тепловые сети

В Пскове на улице Леона Поземского, уже привыкли к тому, что там постоянно что-то копают делают и переделывают. А те, кто там живёт, ещё и сталкиваются с периодическими отключениями горячего водоснабжения. Сегодня горячее водоснабжение там снова было отключено, но это последний раз, пообещали ПАИ в «Псковских тепловых сетях». Сварщики заваривают последние стыки. Трасса будет закончена и отключений больше не будет.

«Всё, что мы раскапываем, мы же и восстанавливаем. У нас даже есть целая рубрика, посвящённая восстановительным работам. Наше предприятие прикладывает массу усилий для того, чтобы изменить представление жителей города о нашей работе, сделать все работы максимально открытыми и понятными. Активно ведётся работа с органами власти всех уровней, на предмет согласования и учёта потребностей нашего предприятия при проектировании и планировании дорожных работ. Это очень большой и серьёзный участок работы, но наши специалисты прикладывают максимум усилий для достижения поставленных целей. Хочется поблагодарить всех коллег, которые принимали и сейчас принимают участие в этих и других работах. Мы благодарны жителям за проявленное понимание и терпение», - написали Псковские тепловые сети у себя в Instagram.

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