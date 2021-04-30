О значении цветов при покраске яиц на Пасху рассказал православный священник
Православный священник Сергей Сеньчуков рассказал о значении цвета яиц на Пасху. Этим он поделился с NEWS.ru. Сеньчуков отметил, что красный цвет является основным для пасхального богослужения. Он имеет торжественное значение и напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении.
Зеленый, по словам священника, посвящен преподобным, голубой — Богородице.
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