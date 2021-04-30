Россия и Мексика планируют отменить визовый режим

07:45, 30 апреля 2021, ПАИ

Вопрос об отмене визовых требований для граждан России и Мексики в настоящее время обсуждается, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу мексиканского МИД Марсело Эбрарда.

«Обе стороны хотят, чтобы вопрос о создании безвизового режима решился. Мы собираемся это сделать. Как только мы узнаем окончательное решение, мы его сообщим», – отметил он.

Также Эбрард подчеркнул, что Мексика не закрывала границы и не ограничивала авиаперелёты, однако их количество существенно сократилось из-за пандемии коронавируса.