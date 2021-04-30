Россия и Мексика планируют отменить визовый режим
Вопрос об отмене визовых требований для граждан России и Мексики в настоящее время обсуждается, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу мексиканского МИД Марсело Эбрарда.
«Обе стороны хотят, чтобы вопрос о создании безвизового режима решился. Мы собираемся это сделать. Как только мы узнаем окончательное решение, мы его сообщим», – отметил он.
Также Эбрард подчеркнул, что Мексика не закрывала границы и не ограничивала авиаперелёты, однако их количество существенно сократилось из-за пандемии коронавируса.
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