День пожарной охраны отмечают в России

08:05, 30 апреля 2021, ПАИ

В России отмечают День пожарной охраны. 30 апреля пожарная охрана празднует 372-летие со дня образования, сообщает ГУ МЧС России.

Сегодня в стране действует более 1500 гарнизонов пожарной охраны, в состав которых входит более 23 тыс. реагирующих подразделений общей численностью более 402 тыс. личного состава. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, а также порядка 55,2 тыс. пожарных в составе добровольных пожарных команд. На вооружении находится более 66 тыс. единиц техники.

В течение прошлого года создано 386 подразделений пожарной охраны общей численностью более 2,4 тыс. человек.

Только за прошлый год пожарные совершили почти 2 млн выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Спасено более 39 тыс. человек и эвакуировано порядка 158 тыс. человек.

В преддверии Дня пожарной охраны указом президента России за мужество и героизм, проявленные при ликвидации ЧС, а также высокие личные показатели в служебной деятельности 233 сотрудника МЧС России награждены государственными наградами РФ, 36 – присвоены почётные звания.

Кроме того, Почётной грамотой Президента РФ награждены 32 человека, а 12 – объявлена благодарность.

Также за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие государственной противопожарной службы МЧС ведомственными знаками отличия МЧС России награждены более 2400 человек.