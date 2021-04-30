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Начинать вывоз ульев на пасеки советует народный календарь

30 апреля по народному календарю наступил Зосима Пчельник, пишет calend.ru.

Зосима Соловецкий – святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель – знаменитый Соловецкий монастырь.

И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчёл и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы люди начинали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого предки молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом они приговаривали: «Рой роится – Зосима веселится».

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела – тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах – к урожаю гречихи». Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».

В этот день считалось хорошим делом отведать мёда. На Руси его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда – добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы.

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