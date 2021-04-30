В России захотели установить минимальную цену на весь алкоголь

09:05, 30 апреля 2021, ПАИ

Российские власти захотели установить в стране минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки. С такой рекомендацией к Минфину обратились в Совете Федерации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета по экономической политике.

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28 %, а также на игристые вина. Распространить такую практику на менее крепкий алкоголь можно будет только после корректировки договора о ЕАЭС, поправки уже подготовлены.

Однако крупнейшие игроки рынка – транснациональные корпорации – выступили против такой идеи. Например, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев уверен, что МРЦ на пиво навредит как бизнесу, так и потребителям, а доля контрафакта на рынке вырастет.