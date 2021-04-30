809 нарушителей привлекли к ответственности в ходе операции «Быт» в Псковской области
По результатам оперативно-профилактической операции «Быт» в Псковской области к административной ответственности привлекли 809 правонарушителей, на профилактический учёт органов внутренних дел поставили 39 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, операция проходила с 19 по 23 апреля.
Целью данной операции было предупреждение и профилактика тяжких преступлений против личности.
В ходе операции сотрудники полиции совместно с органами образования и социальной сферы проверяли неблагополучные семьи, о которых имеется информация о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, а также возможном применении насилия в семье.
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