Авиасообщение между Псковом и Симферополем откроется сегодня
30 апреля откроется авиасообщение между Псковом и Симферополем, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Самолёт авиакомпании S7 прибывает в псковский аэропорт «Княгиня Ольга» в 14:45. По традиции первый рейс нового маршрута будут встречать водяной аркой. В Крым из Пскова борт отправится в 15:35.
Напомним, что S7 Airlines впервые в 2021 году будет обслуживать рейс из Пскова в Симферополь. Самолёты будут летать по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Отправление из Пскова – в 15:35, вылет из столицы Крыма – в 11:30. Полёт продлится 3 часа 20 минут.
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