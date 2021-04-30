Встреча с трёхкратным обладателем World Press Photo пройдёт в Псковском театре

10:38, 30 апреля 2021, ПАИ

1 мая проект «Ветка» в Псковском театре драмы организует встречу с фотографом, трехкратным обладателем профессиональной премии World Press Photo Валерием Мельниковым. На встрече Валерий презентует книгу собственных фотографий «Черные дни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Книга состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта. Первая поездка Валерия в Луганскую область состоялась в первых числах июня 2014 года. Всего около десятка командировок, от месяца каждая.

Первая часть – «Черные дни Украины» – рассказывает об острой фазе конфликта. Большая часть фотографий сделана в 2014-2015 годах, во время боевых действий и их последствий. Вторая серия – «Под землей» – черно-белые портреты местных жителей, которые прячутся в подвалах во время обстрелов. И третья глава, замыкающая, – это «Серая зона», которая показывает мирных людей, живущих вблизи фронта», — рассказал Валерий Мельников.

Встреча состоится в Новом зале Псковского театра драмы 1 мая в 17:00.

Вход свободный по предварительной регистрации. Записаться можно в соцсетях проекта «Ветка».