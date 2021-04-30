135 человек полетят первым в этом году рейсом из Пскова в Симферополь

14:31, 30 апреля 2021, ПАИ

135 человек улетят в Крым на первом самолёте по маршруту Псков – Симферополь 30 апреля, пишет газета «Аргументы и факты в Пскове» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Первый рейс из Пскова вылетит сегодня в 15:35. Борт самолёта рассчитан на 144 пассажира.

Осуществлять перевозки в Крым будут самолёты одной из крупнейших авиакомпаний в России – S7 Airlines. Самолёты будут летать по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Отправление из Пскова – в 15:35, вылет из столицы Крыма – в 11:30. Полёт продлится 3 часа 20 минут.