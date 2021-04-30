Что отличает автосервисы международной сети FITSERVICE от других автосервисов в Пскове

10:48, 30 апреля 2021, ПАИ

Сотрудники двух автосервисов FITSERVICE в Пскове успешно прошли аттестацию и подтвердили свои профессиональные знания.

«Что отличает автосервисы международной сети FITSERVICE от других автосервисов в Пскове? Все наши сотрудники проходят не только регулярное обучение по своей должности, но и сдают аттестацию, – комментирует собственник сети в Пскове Артём Бовт. - Сдача аттестации обязательна раз в квартал, иначе автосервис штрафуется головной компанией FITSERVICE».

Для примера приведём коротко по одному вопросу из последней аттестации:

Необходимо ответить на 14 вопросов, чтобы сдать аттестацию. Правильных ответов должно быть не менее 80 %.

Мастер-приёмщик

Вопрос: После диагностики ходовой части клиент сообщает, что у него сейчас нет денег, чтобы устранить все неисправности в автомобиле. Укажите наиболее правильный вариант ответа.

Из четырёх вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Разделить ремонт на несколько этапов и предложить устранить сперва наиболее критичные неисправности, а остальное отложить на потом.

Автомеханик

Вопрос: В чём основное преимущество промывки без снятия топливных форсунок перед промывкой со снятием?

Из четырёх вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Одновременно очищаются впускные клапаны, окна впускных клапанов, камера сгорания, днище поршня.