Что отличает автосервисы международной сети FITSERVICE от других автосервисов в Пскове
Сотрудники двух автосервисов FITSERVICE в Пскове успешно прошли аттестацию и подтвердили свои профессиональные знания.
«Что отличает автосервисы международной сети FITSERVICE от других автосервисов в Пскове? Все наши сотрудники проходят не только регулярное обучение по своей должности, но и сдают аттестацию, – комментирует собственник сети в Пскове Артём Бовт. - Сдача аттестации обязательна раз в квартал, иначе автосервис штрафуется головной компанией FITSERVICE».
Для примера приведём коротко по одному вопросу из последней аттестации:
Необходимо ответить на 14 вопросов, чтобы сдать аттестацию. Правильных ответов должно быть не менее 80 %.
Мастер-приёмщик
Вопрос: После диагностики ходовой части клиент сообщает, что у него сейчас нет денег, чтобы устранить все неисправности в автомобиле. Укажите наиболее правильный вариант ответа.
Из четырёх вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Разделить ремонт на несколько этапов и предложить устранить сперва наиболее критичные неисправности, а остальное отложить на потом.
Автомеханик
Вопрос: В чём основное преимущество промывки без снятия топливных форсунок перед промывкой со снятием?
Из четырёх вариантов нужно выбрать правильный ответ. Верный ответ: Одновременно очищаются впускные клапаны, окна впускных клапанов, камера сгорания, днище поршня.
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