С 30 апреля добраться из Пскова в Крым можно за три часа

11:12, 30 апреля 2021, ПАИ

Добраться из Пскова в Крым можно за три часа и 20 минут. С 30 апреля по 28 сентября из Пскова в Симферополь будут летать самолёты авиакомпании S7. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«Мы продолжаем развивать авиасообщение в Псковской области, и Крым для нас - важнейшее направление», - подчеркнул Елкин. Он также напомнил, что в прошлом году полеты в Крым также осуществлялись, но перевозчиком была другая авиакомпания. «В этом году принято решение продолжить летать этим направлением», - отметил Елкин.

Самолёты будут летать по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Отправление из Пскова – в 15:35, вылет из Симферополя – в 11:30. Полёт продлится 3 часа 20 минут. Стоимость билетов начинается от 2 600 рублей, предельная стоимость – чуть больше 8 тысяч рублей.