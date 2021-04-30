В Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7
В Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7, самая большая сеть в России. Об этом заявил в медиацентре ПАИ 30 апреля генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин на пресс-конференции, посвященной посвященный развитию авиасообщения в Псковской области и запуску авиамаршрута «Псков – Симферополь».
Он отметил, что частная авиакомпания S7 самая большая сеть в России.
«Больше ни у кого такого нет. Более 13 млн пассажиров мы перевезли в прошлом году, выполнили все обязательства. На сегодняшний день доля рынка компании среди всех российских компаний составляет 18%2, - отметил спикер.
Преимуществом компании является то, что он обладает ведущими самолётами, все они не старше 10 лет, парк постоянно обновляется.
«Сегодня мы открываем первый рейс. Я думаю, что многие давно не были в Крыму, сейчас такая возможность появляется - два раза в неделю», - подчеркнул Ларин, добавив, что все делается для того, чтобы Крым был доступен для всех слоев населения.
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