В Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7

11:22, 30 апреля 2021, ПАИ

В Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7, самая большая сеть в России. Об этом заявил в медиацентре ПАИ 30 апреля генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин на пресс-конференции, посвященной посвященный развитию авиасообщения в Псковской области и запуску авиамаршрута «Псков – Симферополь».

Он отметил, что частная авиакомпания S7 самая большая сеть в России.

«Больше ни у кого такого нет. Более 13 млн пассажиров мы перевезли в прошлом году, выполнили все обязательства. На сегодняшний день доля рынка компании среди всех российских компаний составляет 18%2, - отметил спикер.

Преимуществом компании является то, что он обладает ведущими самолётами, все они не старше 10 лет, парк постоянно обновляется.

«Сегодня мы открываем первый рейс. Я думаю, что многие давно не были в Крыму, сейчас такая возможность появляется - два раза в неделю», - подчеркнул Ларин, добавив, что все делается для того, чтобы Крым был доступен для всех слоев населения.