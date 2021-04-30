Ограничительные меры в Псковской области продлили до 31 мая

12:22, 30 апреля 2021, ПАИ

До 31 мая 2021 года продлили ограничения в связи с коронавирусом в Псковской области. Соответствующие изменения в противокоронавирусный указ внёс губернатор Михаил Ведерников. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Отметим, ранее во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 в Псковской области, глава региона Михаил Ведерников заявил о том, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к снятию действующих ограничений. Губернатор отдельно подчеркнул, что на время майских праздников контроль за соблюдением ограничительных мер будет усилен.

Глава региона заметил, что на праздничные дни количество единовременно находящихся на территории области людей увеличивается в два раза, что создает дополнительные эпидемиологические риски. Поэтому Михаил Ведерников призвал жителей соблюдать правила предосторожности (использовать средства индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию рук, соблюдать социальную дистанцию), а также при отсутствии противопоказаний пройти процедуру вакцинации – пункты будут работать в праздники и нерабочие дни.