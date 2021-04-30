Глава «Россетей» на Всероссийском совещании рассказал об итогах прохождения компанией осенне-зимнего периода 2020/2021

12:32, 30 апреля 2021, ПАИ

Глава «Россетей» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании рассказал об итогах прохождения компанией ОЗП 2020/2021 и консолидации активов в сетевом комплексе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Совещание прошло под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Андрей Рюмин сообщил, что несмотря на рост числа опасных метеоявлений (более чем в 1,5 раза к ОЗП 2019/2020), «Россети» удовлетворительно прошли сезон максимальных нагрузок, благодаря эффективной реализации ремонтной кампании 2020 года (основные работы завершены к 01 октября). На случай восстановительных работ подготовлено 9 850 бригад, 47 680 энергетиков, 23 977 единиц спецтехники и 6 136 резервных источников энергии (488,8 МВт), сформирован аварийный резерв ДЗО (17,6 млрд рублей).

«Особое внимание «Россети» уделили электроснабжению медучреждений, принимающих пациентов с COVID-19. Не допущено ни одного сбоя в подаче энергии 510 больницам и госпиталям, запитанным напрямую. Для резервирования установлено 295 мобильных источников энергии на 45 МВт», - отметил Рюмин.

Компанией реализуется комплекс целевых программ, направленных на повышение надежности, в числе мероприятий: расчистка и расширение более 173 000 гектаров просек, замена «голого» провода на СИП – почти 79 000 км ЛЭП 6-20 кВ, проходящих по лесным массивам, установка новых опор и коммутационных аппаратов.

Также для ряда регионов разработаны программы модернизации и повышения надежности – Северный Кавказ, Северо-Запад и Сибирь.

В 2020-2021 годах «Россети» 330 раз оказывали содействие в восстановлении бесхозяйных сетей и объектов иных собственников. Для формирования единого центра ответственности проводится работа по консолидации активов – за 6 лет оформлено в собственность 381 700 у. е. оборудования.

Как отметил на совещании Андрей Рюмин, уже стартовала подготовка к следующему ОЗП. В 2021 году «Россети» направят на финансирование ремонтной программы 71,4 млрд рублей.