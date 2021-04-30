Региональный этап Лиги дебатов «Истина» проходит в Пскове
Региональный этап Лиги дебатов «Истина» проходит в пятницу, 30 апреля, в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В дебатах участвуют более десяти команд со всей Псковской области. Центром проведения дискуссий стала Псковская областная научная библиотека. В первой половине дня в дебатах определятся полуфиналисты регионального этапа. В финал выйдут три команды, среди которых экспертное жюри определит победителя регионального этапа дебатов.
Инициатором создания региональной Лиги дебатов «Истина» стал Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании. Депутаты регионального парламента участвуют в дебатах в качестве экспертов.
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