Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пенсионерку госпитализировали после пожара в Пскове

  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пенсионерку госпитализировали в результате пожара в Пскове
    Фото: ПАИ

Пенсионерку госпитализировали после пожара в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Возгорание квартиры на пятом этаже дома № 42 на улице Вокзальной произошло сегодня около полудня.

По предварительной информации, жильцы дома заметили огонь на балконе пятого этажа и вызвали сотрудников экстренных служб. Прибывшие на место происшествия пожарные проникли в квартиру и ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадала женщина, предположительно хозяйка горевшей квартиры. Пенсионерка госпитализирована прибывшими на место происшествия медиками. 

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

30 апреля 2021

Рабочему оторвало руку на заводе в Пскове
30 апреля 2021

Очаг коронавируса возник в кардиологическом отделении Псковской горбольницы
30 апреля 2021

Публикуем видео с пожара в доме на улице Вокзальной
30 апреля 2021

Публикуем причину пожара, в котором пострадала 91-летняя псковичка
30 апреля 2021

8 лет тюрьмы грозит жителю Палкинского района за избиение сожительницы
30 апреля 2021

Пенсионерку госпитализировали после пожара в Пскове

30 апреля 2021

Псковские полицейские спасли на пожаре людей и кота
30 апреля 2021

Пожарные спасли от огня ангар в Псковском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...