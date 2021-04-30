Пенсионерку госпитализировали после пожара в Пскове
Пенсионерку госпитализировали после пожара в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Возгорание квартиры на пятом этаже дома № 42 на улице Вокзальной произошло сегодня около полудня.
По предварительной информации, жильцы дома заметили огонь на балконе пятого этажа и вызвали сотрудников экстренных служб. Прибывшие на место происшествия пожарные проникли в квартиру и ликвидировали возгорание.
В результате пожара пострадала женщина, предположительно хозяйка горевшей квартиры. Пенсионерка госпитализирована прибывшими на место происшествия медиками.
На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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30 апреля 2021
Пенсионерку госпитализировали после пожара в Пскове